مليونان ونصف.. قيمة نظارة حديدية صنعها طفل نازح في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

التقط المصور اليمني عبد الله الجرادي، صورة لأحد الأطفال المتواجدين في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب ولم يكن يعلم أن هذه الصورة ستسهم في توفير كسوة العيد لكل أطفال المخيم.

يرتدي الطفل نظارة صنعها بيديه من حديد ودون عدسات غير أن النظارة كانت جميلة بجمال ملامح الطفل الذي تخفي أوجاع النزوح مسحة البهاء والإطلالة الرائعة عن محياه.

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عرض المصور الجرادي النظارة في المزاد على صفحته في فيس بوك وكان يأمل أن تباع بما يكفي لشراء كسوة العيد لثلاثة أطفال أحدهم محمد صاحب النظارة .

بعد عشر ساعات من فتح المزاد وصل سعر النظاره الى مليون ريال ومساء اليوم في 11 مساءا إغلق المزاد بعد أن رسى على مدير مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن أسامه القصيبي الذي إشترى النظارة بمبلغ إثتين مليون ريال ونصف مايعادل 3500 دولار.

وأعلن الجرادي عن تبرعات أخرى وصلت ستسهم في توفير ملابس العيد لأطفال مخيم أخر حسب مانشره في صفحته على فيس بوك