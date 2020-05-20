شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صورة محرجة لزوجة الفنان “محمد رمضان”.. شاهد كيف أذهلت العالم بجمالها الخارق (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة له عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برفقة زوجته.

بحسب (صدى البلد)، ظهرت زوجة الفنان محمد رمضان، بإطلالة أنيقة ومتميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها الأنيقة ارتدائها حقيبة من إحدى الماركات العالمية.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت علي إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البنى.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة قائلا:"اكبر رزق في الحياة هو انك تتجوز اللي بتحبها.. والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها ..ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".

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