شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..الامارات تدق ساعة الصفر وتنفذ تهديدها لسحق قوات هادي..والمقاتلات الحربية الامارتية تباغت الجميع بخدعة عسكرية قلبت الامور راسا على عقب في ابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..الامارات تدق ساعة الصفر وتنفذ تهديدها لسحق قوات هادي..والمقاتلات الحربية الامارتية تباغت الجميع بخدعة عسكرية قلبت الامور راسا على عقب في ابين

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