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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام ..الرئيس هادي يباغت الجميع ويطيح بالجنرال الاحمر والميسري والجبواني من مناصهم، والزبيدي يتقلد هذا المنصب الرفيع ويصبح جزء من الشرعية

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