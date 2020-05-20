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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..قائد اللواء الخامس بدق ساعة الصفر ويقرع طبول الحرب ويقلب الطاولة فوق رؤوس الجميع ويعلن عن مفاجئة سارة ستثلج صدور كل ابناء الجنوب

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