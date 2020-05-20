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بومبيو يشن هجوما حادا على خامنئي في "تويتر" (صورة)

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عدن - ياسمين التهامي - شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء هجوما حادا في موقع "تويتر" على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وأعرب بومبيو في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عن إدانة الإدارة الأمريكية لتصريحات خامنئي الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة إرهابية وشدد على ضرورة تسليح الضفة الغربية بغية وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo)

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن تصريحات خامنئي "معادية للسامية" و"مثيرة للاشمئزاز" و"تمثل خطاب الكراهية"، مشيرا إلى أن مثل هذه التعليقات "لا مكان لها ليس في "تويتر" ولا في أي منصة أخرى للتواصل الاجتماعي". وتابع: "نعرف أن الخطاب الدنيء الذي يتبعه خامنئي لا يمثل تقليد التسامح الذي يعتمده الشعب الإيراني".

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ووصف بومبيو إيران مجددا بـ"أكبر دولة راعية للإرهاب ومعادية للسامية"، متهما الجمهورية الإسلامية بتمويل وتسليح "إرهابيين مناهضين لإسرائيل" و"إعادة إحياء الدعوة النازية إلى الحل النهائي".

 

وتابع بومبيو مخاطبا جميع دول العالم: "هل هذا هو الذي يستحق الثقة بمنحه سلاحا فتاكا؟" وذلك، في مؤشر واضح إلى اقتراب موعد رفع حظر التسليح الأممي المفروض على إيران. المصدر: RT

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