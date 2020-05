بومبيو يشن هجوما حادا على خامنئي في "تويتر" (صورة)

عدن - ياسمين التهامي - شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء هجوما حادا في موقع "تويتر" على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وأعرب بومبيو في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عن إدانة الإدارة الأمريكية لتصريحات خامنئي الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة إرهابية وشدد على ضرورة تسليح الضفة الغربية بغية وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

The United States condemns Supreme Leader Khamenei's disgusting and hateful anti-Semitic remarks. They have no place on Twitter or on any other social media platform. We know Khamenei’s vile rhetoric does not represent the Iranian people’s tradition of tolerance. pic.twitter.com/cfBhyOfFa9