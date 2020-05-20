شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة مسرّبة من “البنتاغون” تكشف موعد غير سار بشأن لقاح كورونا! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مذكرة مسربة لوزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أمس الثلاثاء، أن كبار المسؤولين في الوزارة يخططون لاحتمال أن يكون على الجيش التعامل مع جائحة فيروس كورونا حتى عام 2021.

ووفقاً لـ”العربية”، حذرت المذكرة، التي حصل عليها موقع Task & Purpose، من احتمال حقيقي بألا يتوفر لقاح لكوفيد- 19 حتى صيف 2021 على أقل تقدير.

ونقلت عن المسؤولين قولهم: “أمامنا طريق طويل، مع احتمال حقيقي لعودة كوفيد-19. لذلك يتوجب علينا الآن أن نعيد تركيز اهتمامنا على استئناف المهام الحاسمة، وزيادة مستويات الجهد، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عودة ظهور كوفيد-19 بشكل كبير في وقت لاحق من هذا العام”.

فيما تشير جميع المؤشرات وفقا للمذكرة المسربة إلى أن العمل في بيئة كوفيد-19 ستبقى مستمرة عالميا في الأشهر المقبلة، وستبقى على الأرجح حتى تكون هناك مناعة واسعة النطاق، من خلال التحصين، وبعض المناعة المكتسبة بعد الشفاء من الفيروس. كما دعت المذكرة إلى زيادة الاختبارات وكذلك توثيق تتبع ورصد نتائج علاج المصابين بكوفيد-19.