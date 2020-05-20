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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فقدان الاتصال بسفينة ركاب كانت في طريقها الى سقطرى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
الخليج 365 - عدن
قال وزير الثروة السمكية فهد كفاين ان سفينة تحمل ركابا بين محافظتي حضرموت وارخبيل سقطرى فقد الاتصال بها اثناء توجهها الى الارخبيل".
وأوضح كفاين ان السفينة (المنار) ابحرت من ساحل حضرموت قبل يومين وعلى متنها ركابا من أهالي الارخبيل قبل ان تعلن السلطات المحلية في سقطرى عن فقدان الاتصال بالسفينة.
وأشار الى ان القوات البحرية تقوم بعمليات البحث وانه تم طلب المساعدة أيضا من القوات الدولية المتواجدة في المنطقة
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