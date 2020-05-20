البحسني يكرّم مؤسستي صلة واستجابة والناشط بن دمنان بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مؤسستي صلة للتنمية واستجابة للأعمال الانسانية والاغاثية نظير دعمهما لجهود مواجهة جائحة فيروس كوورنا المستجد، واسهامهما في تجهيز المحجر الصحي الخاص بعودة العالقين من أبناء حضرموت من خارج الوطن بمنطقة فلك، وتجهيز سكن الأطباء بمستشفى الحميات بفلك.



وأوضح محافظ حضرموت أن التكريم يعبر عن العرفان والتقدير للجهد الملموس الذي قامت به مؤسستي صلة واستجابة ومساندتهما الفاعلة لجهود السلطة المحلية في مواجهة فيروس كوورنا، والوقوف الى جانب أهلهم في هذا الظرف الاستثنائي، متمنياً مواصلة هذا العطاء لخدمة مجتمعهم وأهلهم.

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وتقدم محافظ حضرموت بخالص الشكر والعرفان للمهندس عمر بن صالح بن عبدالعزيز بابكر وكل ابناء الشيخ صالح بن عبدالعزيز بابكر لأدوارهم الأخوية والإنسانية تجاه إخوانهم في حضرموت ومساندتهم لكل الجهود التي تبذل لمجابهة جائحة فيروس كوورنا المستجد.

وبحث المحافظ اليوم مع مسؤول الإدارة الصحية بمؤسسة صلة محمد عمر باهيثم، ومدير العلاقات بمؤسسة استجابة صالح عوض باقلاقل، الجهود الانسانية والإغاثية المشتركة المزمع تنفيذها عقب عيد الفطر المبارك.

الى ذلك كّرم محافظ حضرموت الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله بن دمنان، نظير جهوده في التوعية بمخاطر فيروس كورونا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، داعياً جميع الناشطين لتكثيف جهودهم التوعوية للمواطنين والتنويع في طرق وأساليب التوعية وإخراجها في قوالب مختلفة ليتسنى لجميع المواطنين فهمها وتطبيقها بصورة صحيحة للتخفيف من حجم الإصابات بالفيروس وحماية المواطنين من مخاطر انتقاله إليهم والى أسرهم