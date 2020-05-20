الخدمة المدنية تعلن إجازتي العيد الوطني 22 مايو وعيد الفطر المبارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 اعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إجازتي اليوم الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية 22 مايو ، وعيد الفطر المبارك للعام 1441هــ ،لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

Advertisements وقال الوزراة في بيان لها وفقا لوكالة سبا الشرعية "ان اجازتي العيد الوطني 22 مايو وعيد الفطر المبارك ،ستبداء يوم 29 رمضان وتنتهي يوم الثالث من شوال وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم(2)لسنة 2000م بشأن الاجازات والعطل الرسمية ،ونظراً لانهما يتداخلان مع الاجازة الاسبوعية التي يعوض عنها، فان الدوام الرسمي يبداء يوم الاحد 31 مايو 2020م". وعبرت الوزارة عن اسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهاتين المناسبتين.

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