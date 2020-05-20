شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خزنات الوقود تهدد حياة أهالي منطقة خلف بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الخليج 365 - المكـلا

وجه أهالي المنطقة الصناعية بحي خلف، رسالة إلى شرفاء حضرموت، للتضامن معهم في مطلبهم بإزالة خزانات المحروقات المستحدثة في المنطقة، من قبل شركة النفط وذلك بعد عدم تجاوب السلطات لمناشداتهم السابقة.

وفيما يلي يعيد "الخليج 365" نشر نص البلاغ كما تلقاه:

"نداء استغاثة من أهالي منطقة خلف .

نبلغكم نحن أهالي منطقة خلف المنطقةالصناعية باننا نعرب عن عميق إستيائنا لعدم إستجابة محافظ محافظة حضرموت لمناشداتنا المتكررة بالمطالبة بازالة خزانات المحروقات المستحدثة في حينا السكني وندعو كل الشرفاء في حضرموت للتضامن معنا بالمطالبة برفع الضرر عنا .

يا أبناء حضرموت أيها الشرفاء في كل مدن حضرموت وقراها نبلغكم بمانتعرض له نحن سكان منطقة خلف من مخاطر وأضرار جراء بناء وإستحداث خزانات ضخمة للمحروقات تبعد عشرة أمتار عن بيوتنا حيث أن سحب الغبار المحملة بالصداء والمواد السامةالناتجة عن عمل أنشاء هذه الخزانات المستحدثه الشاهقة الأرتفاع وصيانة القديمة منها تتطاير فوق بيوتنا .ومخاطرها لاتقتصر فقط على الغبار المتطاير ولكن تشمل انبعاثات المحروقات الناتجة عن تعبئه هذه الخزانات بالاضافة إلى خطورة إحتواءها على مواد قابلة للإشتعال لاسيما وأنها تقع قريبة جدا من منازلنا ، ولأن الشركة لاتوجد لديها عربات لاطفاء الحرائق ولاتوجد لدى المحافظة طائرات مخصصة لإطفاء الحرائق الهائلة، يصبح الخطر علينا مضاعف أضعاف كبيرة.

ونحن إذ نحمل محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومدير شركة النفط خالد سلمان العكبري كامل المسؤولية في كل مايحدث لنا من أضرار ومخاطر .

ونعتبر بناء هذه الخزانات واستحداث خزانات جديدة في وسط الحي بمثابة استخفاف وإحتقار لآدميتنا .

رسالتنا للاخ مدير الشركة الذي سافر بنفسه الى دولة الامارات وأحضر صفائح الحديد لبناء الخزانات المستحدثة هي : أنه كان عليك ان تذهب إلى وزير النفط ورئيس الوزراء وترفع لهم مطالبنا الذي قدمناها في اوقات سابقة في أكثر من مذكرة ولقاء مع إدارتكم في فترات سابقة وكذا للسطة المحلية طالبين فيها اخراج جميع خزانات الوقود من وسط الحي السكني وتحويلها الى مكان آخر غير مأهول بالسكان .

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. وحيث أن الخزان الاول الأقرب لمنازل السكان سيكون مخصص لمادة المازوت بالإضافة الى خزان آخر يقع بجانبة يحتوي على نفس المادة فاننا ننبه ان هذه المادة تحتوي على اخطر المواد السامة والأخوه المختصون في مجال البيئة يعرفوا هذه المعلومة. هذا اذا كنتم تجهلون اما اذا كنتم تعلمون فالمصيبة أكبر. .

اذا لا حل سوى ازالة هذه الخزانات ونقلها لمكان بعيد عن السكان .

يا ابناء حضرموت ايها الشرفاء في كل مدن حضرموت وقراها نحيطكم علما بأن أضرار هذه الخزانات ومخاطرها قد لحقت بناء وهي كثيره نوردها في الآتي :

فقد رصدنا حالات سرطانات في المنطقة بما في ذلك اللوكيما ( سرطان الدم ) خصوصا في المنازل الاكثر قربا من الشركة.

ورصدنا حالات عقم وعدم انجاب بشكل ملحوظ ومخيف .

وارتفاع حالات ضيق التنفس والربو وخصوصا لدى حديثي الولادة .

هذا ماأردنا ان نطلعكم به ونسأل الله ان يحفظ الجميع

نطلب من اخواننا في كل ارجاء حضرموت ان يساعدونا ويتضامنوا معنا لكي نحول هذه القصية الخطيرة إلى قضية رأي عام والله يجزي الجميع الف خير .

نسخة لكل الخيريين في هذه المحافظة .

أهالى منطقة خلف

عنهم/ الاستاذ خالد باكعب"