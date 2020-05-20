البحسني يعزي في وفاة الإعلامية بديعة عوض بن جبير التي وافاها الأجل فجر اليوم بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وعظيم المواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الإعلامية بديعة عوض بن جبير التي وافاها الأجل فجر اليوم بالمكلا.



وأكد المحافظ خسارة رحيل المذيعة والناشطة المجتمعية بديعة عوض، التي أخلصت في مجال عملها بإذاعة المكلا وساهمت بصوتها وقدراتها الإعلامية في إذاعة سيئون والإذاعات المجتمعية ومختلف وسائل الإعلام بالمحافظة، واستطاعت بإمكانياتها التي اكتسبتها من أسرتها الإعلامية والإبداعية ممثلة بوالدها الفنان عوض بن جبير رحمه الله وخالتها الإعلامية القديرة أنيسة خميس حفظها الله، أن تحجز لها مكاناً بين أفضل الإعلاميين، كما ساهمت في الكثير من البرامج التدريبية والمناشط المجتمعية.

Advertisements

وتقدّم المحافظ بالتعازي لأسرتها كافة، مبتهلاً الى المولى تعالى أن يشملها بواسع رحمته وغفرانه.

انا لله وانا اليه راجعون.