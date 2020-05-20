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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع ومرتفعات جديدة بمديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، الثلاثاء، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرقي صنعاء، رداً على تصعيد مليشيات الحوثي الانقلابية واعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني وقصفها منازل المدنيين.
ووفقا لوكالة سبا الشرعية، قال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، العميد محمد مشلي، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة بمديرية نهم، وهي الدخيل والعلق والرماة والاغر وصفراء شنان والدشوش، كانت تتمركز فيها المليشيات ومن خلالها تستهدف منازل المواطنين.
وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش والمقاومة باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي.
وأوضح أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تقدموا نحو 11 كلم، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.
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