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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن لغبر: لولا الإمارات لما كانت هناك حكومة ولا رئاسة يمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال الصحفي والأكاديمي الجنوبي، صلاح بن لغبر، إنه لولا الإمارات لما كان هناك حكومة ولا رئاسة يمنية.
وأضاف، تعليقا على تغريدة للوزير قرقاش انتقد فيها الأخير تصريحات لوزير الخارجية اليمني: أشهد لله ان الامارات هي من أعادتهم الى عدن وبحراسة جنودها وحررت الأرض وقدمت لهم الدعم.
وتابع: بعد ما فروا هاربين في 2015 بالأموال ولولا التحالف والامارات تحديدا لكانوا مشردين يتمتعون بما سرقوا.
وختم تغريدته بالقول: حفظ الله الإمارات ولا نامت أعين اللصوص والجاحدين
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