شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني تقصير حكومته على شماعة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 رد وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، على تصريحات لوزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي.

Advertisements وكتب قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني معالي الأخ محمد الحضرمي تقصير حكومته السياسي والعسكري على شماعة الإمارات. وأضاف الوزير الأماراتي: لن أزيد حرفا تقديرا واحتراما للتضحيات المشتركة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: مؤسف أن يعلق وزير الخارجية اليمني تقصير حكومته على شماعة الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.