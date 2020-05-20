شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يشن 7 غارات على مواقع حوثية شمال البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 20/أيار/2020، غارات على مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي استهدف بسبع غارات مواقع للحوثيين في جبهة قانية شمال المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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