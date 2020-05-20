شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط السعودية لتجديد رخصة الإقامة على اراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت إدارة منصة “أبشر”، أن إتمام تجديد رخصة الإقامة إلكترونياً يتطلب توفر مجموعة من الشروط.

وبينت منصة “أبشر” أن الشروط تتضمن سريان جواز سفر العامل، وسداد المخالفات المرورية للعامل، وسداد رسوم الخدمة، وعدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول بالغ من العمر 21 سنة أو أكبر.

ونوهت إلى أن الشروط تشمل أيضاً تواجد العامل داخل المملكة، ووجود تأمين طبي سارٍ له (إذا كان لديه أفراد أسرة)، وألا يكون العامل مُسجلاً كمتغيب عن العمل.