تعز: لجنة الطوارئ تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس، ما يرفع عدد الإصابات في المحافظة منذ مطلع مايو الجاري إلى 18 حالة.

وقال الناطق باسم اللجنة الدكتور أحمد منصور، في بيان حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، إن "عدد الحالات المشتبهة التي تم فحصها اليوم (الثلاثاء) ست حالات، وكانت النتيجة 3 حالات إيجابية و3 سالبة".



وأشار إلى أن مجموع الحالات التي ثبت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا بلغ عددها حتى اليوم الثلاثاء، 18 حالة مؤكدة في المحافظة منها ثلاث حالات توفت واثنتان تماثلت للشفاء .



وأضاف أن فرق الاستجابة السريعة تقوم حاليا بالتقصي والتتبع لأخذ المعلومات عن الحالات المخالطة للحالات الذي تم إعلان إصابتها المؤكدة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وبهذا يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا في تسع محافظات يمنية إلى 143 حالة.



