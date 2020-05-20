مقتل 5 من عناصر المليشيا بينهم قيادي بكمين لـ"المشتركة" في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الخليج 365 ـ الضالع

لقيت مجموعة كاملة تضم خمسة عناصر تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بينها قيادي ميداني بارز مصرعها، في كمين محكم غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.



وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية نجحت في نصب كمين محكم لمجموعة حوثية كاملة بينها قيادي ميداني بارز اثناء محاولتها التسلل وزرع عبوات متفجرة في الخطوط الامامية لمنطقة حبيل الدهنة، غربي مديرية قعطبة.

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وأفاد المصدر بان قياديا حوثيا يرافقه عدد من عناصر المليشيا حاولوا التسلل تحت جنح الظلام في الساعان الاولى من فجر الثلاثاء عبر وادي صبيرة، غربي الفاخر، والتقدم نحو الخطوط الامامية في منطقة حبيل الدهنة الذي تتمركز فيها وحدات تابعة للمشتركة، ليتم السماح لهم بالتقدم تحت رصد دقيق واستدراجهم الى كمين محكم، والتعامل معهم وفق قواعد الاشتباكات العسكرية.

وتابع المصدر، "كانت العناصر الحوثية تحمل أحزمة متفجرة وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء صنعت محليّا واستخدمت فيها مواد شديدة الانفجار إيرانية الصنع".

وأفاد بانه تم تمشيط المنطقة بعد الانتهاء من إحباط العملية حيث تم العثور على خمس جثث ممزقة لعناصر الحوثي، بالإضافة إلى خمس قطع سلاح نوع كلاشنكوف، وأحزمة ناسفة، لم تنفجر جرى تفكيكها بواسطة متخصصين من شعبة الهندسة العسكرية بمحور الضالع