شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع قيادي وعدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

لقي قيادي حوثي مصرعه بنيران القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية، في محافظة البيضاء.



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ووفق مصدر عسكري ميداني، خاضت القوات الحكومية المسنودة من المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة ضد مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة ايرانيا في جبهة قانية الوهبية، بالبيضاء.

وطبقا للمصدر، اسفرت المواجهات التي استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة عن مصرع قيادي ميداني يدعى "حسن عبده ناصر الحمزي"، بالاضافة إلى عدد من عناصره، فضلا عن جرح آخرين.

وتواصل المليشيا خروقاتها العسكرية لاعلان قيادة قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وقف اطلاق النار الذي اعلنا عنه سابقا، ضمن احترازات مجابهة جائحة كورونا التي يشهد مصابيها تزايدا كبيرا من يوم إلى آخر