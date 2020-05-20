شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في الضالع وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 الخليج 365 ـ الضالع قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 20/أيار/2020، تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت ثلاث غارات على تجمعات حوثية في مديرية قعطبة غربي المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. وتشهد الجبهة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف تجمعات للمليشيا في الضالع وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.