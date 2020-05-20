شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأربعاء 20 مايو /أيار 2020:

- شرطة تعز تكرم مدير قسم شرطة ٢٦ سبتمبر https://www.elyamnelaraby.com/480706 - ديباجي: تصدر الدعايات من إسطنبول وبتمويل قطري تدعو تركيا للتدخل في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/480711 - الحوثية تقدم دعماً لوجستياً لمليشيات الإخوان بالكشف عن تحركات القوات الجنوبية https://www.elyamnelaraby.com/480700 - الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية وارتفاع الحرارة بالساحل https://www.elyamnelaraby.com/480685 - "لص" اقتحم منزلها بهدف سرقته.. مقتل امرأة مسنة بطعنات قاتلة بإب Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/480684 - الكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/480682 - أمهات المختطفين تنعى أم المخفي قسراً في سجون الحوثي "محمد نجيب العميسي" https://www.elyamnelaraby.com/480676 - مدير مكتب المبعوث الاممي لليمن بمدينة عدن: حضرموت زهرة في صحراء https://www.elyamnelaraby.com/480670 - مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/480668 - بيان هام من الساده آل الشاطري إلى قياده السلطه المحليه والأمنيه والعسكريه بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/480674

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.