شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن: تحذير هام وعاجل لسكان العاصمة ومعظم المحافظات مما سيحدث خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: تحذير هام وعاجل لسكان العاصمة ومعظم المحافظات مما سيحدث خلال الأيام القادمة

توقع فلكي يمني زيادة فرص هطول الأمطار على معظم المناطق في اليمن خلال الأيام القادمة.

وقال الفلكي محمد عياش في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “تزايد فرص هطول الأمطار الرعدية المُتفرقه على معظم المناطق من المرتفعات الجبلية خلال الأيام القادمة إن شاء الله”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة.. ماهي الشروط العاجلة التي ألزمت بها السعودية «عيدروس الزبيدي» والرئيس «هادي» لتنفيذها بالتو واللحظة؟؟!!

عاجل ليست طائرات التحالف ولا انتفاضة القبائل ولا مدافع الشرعية حادث مرعب في قلب العاصمة صنعاء يهز عرش الحوثيين ويرعب السكان ويبكي المشاط من شدة القهر

عاجل هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفع راية التحدي في وجه الملك سلمان وولي عهده ويعلنها نحن لانخاف السعودية فهي لم تفعل شيء للحوثي طوال خمس سنوات

عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان

عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل

Advertisements

عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار )

عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر

عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي

عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة )

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، خلال الأسبوع الجاري، هطول أمطار متفرقة على محافظات سقطرى ومرتفعات صعدة، وصولاً إلى تعز ولحج وبعض المحافظات الجنوبية، خلال الساعات المقبلة.





وأوضح المركز في نشرته لتوقعات الطقس الصادرة أن الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجبلية، ويتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من تلك المرتفعات.

تحذير هام لسكان العاصمة ومعظم المحافظات

وأضاف أن الأمطار قد تمتد لتشمل أجزاء من الهضاب الداخلية والمرتفعات المحاذية للسواحل الغربية، وستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ومغبرة نسبياً مع ارتفاع درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية.

وبيّن أن الأجواء في السواحل الجنوبية والشرقية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً ومغبرة نسبياً بسبب نشاط الرياح مع أجواء حارة تتراوح فيها درجات الحرارة العظمى مابين 35 إلى 39 درجة مئوية, فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

كما توقع المركز هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية وخصوصاً المناطق الداخلية المحاذية لمحافظات لحج، عدن، أبين، شبوة وأجزاء من المكلا.

وأشار المركز إلى أن الأجواء في أرخبيل سقطرى ستكون غائمة جزئياً تتحول إلى غائمة ومن المتوقع هطول للأمطار المتفرقة على أجزاء منه وستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 20 عقدة .