الأرصاد يتوقع هطول أمطار على المرتفعات الجبلية وارتفاع الحرارة بالساحل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

عدن - الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار متفرقه على المرتفعات الجبليه من صعدة شمالًا إلى تعز ولحج جنوبا، وتكون أكثر شده على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.



وحذر المركز المواطنين من تدفق سيول الأمطار في شعاب ووديان المحافظات الجبلية والشمالية الغربية في الجمهورية اليمنية

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وفي المناطق الساحلية توقع المركز هطول أمطار متفرقة على المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الغربية والسواحل الجنوبية من (لحج، عدن، أبين، شبوة، وأجزاء من محافظة حضرموت ) مع درجات حراره ورطوبه نسبيه مرتفعه.

وفي المناطق الصحراوية تحدث المركز عن أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع هطول أمطار خفيفه على محافظتي (مأرب والجوف) و ارتفاع في درجات الحراره العظمى والتي قد تتعدى 41 درجه مئويه.

ونبه المركز قاطني المناطق الصحراوية و الساحلية من الأجواء الحارة، ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة أثناء فترة الظهيرة، كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب و أرخبيل سقطري من الرياح النشطة وارتفاع الأمواج واضطراب متوسط للبحر