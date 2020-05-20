"لص" اقتحم منزلها بهدف سرقته.. مقتل امرأة مسنة بطعنات قاتلة بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

إب - الخليج 365

قتلت أمرأه مسنة في محافظة إب "وسط البلاد" والتي تشهد فوضى أمنية عارمة.



وقال سكان محليون إن امرأة مسنة تدعى "آسيا المخلافي" قتلت طعنا بعد مقاومتها لص دخل منزلها لسرقته في حارة مجمع الغيثي بمنطقة المعاين غرب مدينة إب.

وبحسب السكان فإن المرأة تبلغ من العمر ستين عام وهي زوجة المواطن "يحيى المخلافي" وغادر منزله لقضاء بعض حاجاته، غير أن لص اقتحم المنزل فيما كانت زوجة المخلافي نائمة، وسدد لها طعنات قاتلة فارقت الحياة على إثرها مباشرة.

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وأفادت المصادر بتعرض المنزل لسرقة مجوهرات وأموال كبيرة، في الوقت الذي زادت جرائم السرقات في محافظة إب خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

وفي وقت سابق شهدت منطقة المعاين غرب إب، جريمة سرقة منزل وتم القبض على الجاني المدعو "نشوان راوح" في أحد المنازل أثناء جريمة السطو، وسلم للجهات الأمنية الخاضعة للمليشيا، غير أنه تم الإفراج عنه بعد ذلك.

وفي ذات المنطقة التي شهدتها جريمة مقتل المرأة المسنة، شهدت جريمة أخرى مماثلة قام بها شخص يدعى "صادق لطف العواضي" حيث قام بقتل امرأة حامل وطفلتها وإصابة أخرى ولم يتم محاسبته جراء الجريمة، وهو ما شجع على إنتشار الجريمة وزيادة أعمال السطو والقتل.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة