أمهات المختطفين تنعى أم المخفي قسراً في سجون الحوثي "محمد نجيب العميسي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

صنعاء - الخليج 365

نعت رابطة أمهات المختطفين والدة المخفي قسرا منذ أربع سنوات لدى جماعة الحوثي بصنعاء "محمد نجيب العميسي "والتي وافتها المنية إثر تعرضها لجلطة في القلب.



وقالت الرابطة إن الراحلة إحدى أعضاء مجموعة الرابطة وكانت من السباقات في انشطة الرابطة وعملت جاهدة في البحث عن ولدها على امتداد اربع سنوات، وشاركت في الوقفات الاحتجاجية التي اقامتها الرابطة للمطالبة بالكشف عن المخفيين وإطلاق سراح المختطفين، إلا انها توفيت قبل أن ترى ابنها.

Advertisements

وأضافت الرابطة "تعيش أسرة الفقيدة وضعا قاسيا بعد أن فقدت الام وأخفي عنها الولد".

وجددت الرابطة دعوتها للجميع بتحمل مسؤوليتهم إزاء معاناة المختطفين والمخفيين قسرا خلف قضبان جماعة الحوثي، ومعاناة أسرهم خلف قضبان الصمت والتجاهل من قبل المنظمات الدولية والجهات المعنية في الحكومة الشرعية ودول التحالف والأمم المتحدة.

وتقدمت بخالص التعازي للمخفي قسرا محمد نجيب العميسي في وفاة والدته، ولجميع أفراد أسرته