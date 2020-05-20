شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مكتب المبعوث الاممي لليمن بمدينة عدن: حضرموت زهرة في صحراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مروان علي رئيس القسم السياسي و مدير مكتب المبعوث الاممي لليمن بمدينة عدن، ان "حضرموت زهرة في صحراء"



Advertisements

كما قال: "لقد اثنيت على جهود محافظ محافظة حضرموت و تمنيت ان يوجد قائد مثله في الوطن العربي كامل وليس فقط في اليمن فهو نموذج مشرف، ثقافة حضرموت القابلة للاختلاف و التعايش هي نموذج و يجب على السياسيين اليمنين الاستفادة من تجربة حضرموت.

واكد ان حضرموت حاليا" زهرة في صحراء" فنحن نتمنى ان نستطيع من خلال نشاطاتنا و محاولاتنا ان نجمع الاطراف و نحقق وقف اطلاق النار بينهم و نصل الى توافق في عملية السلام وليس التوافق السياسي."