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مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الدريهمي جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، القرى السكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.

 

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 وأفادت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية قصفت القرى السكنية والمزارع بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 بشكل هستيري، كما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار خلال الساعات الماضية، وخلفت حالة من الخوف والرعب بين المواطنين الآمنين في منازلهم.

 

 وتواصل مليشيات الحوثي بإرتكاب جرائمها بحق المدنيين في العشر الأخيرة من رمضان، دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم، وفي خرق سافر منها للهدنة الأممية والمعاهدات الدولية، في ظل تجاذل وصمت أممي مطبق

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