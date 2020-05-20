قصف حوثي مدفعي على أحياء حيس السكنية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصف مدفعي استهدفت خلاله الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.



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وأفادت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات قصفت منازل المواطنين بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 وبقذائف RBG، بشكل عنيف، خلال ساعات النهار من يومنا هذا . وطبقاً للمصادر، فقد استهدفت عناصر المليشيات الحوثية المنازل والطرقات المؤدية إلى المدينة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، وبالأسلحة القنلصة واسلحة معدلات البيكا.

وأوضحت المصادر في حيس، ان حالة من الخوف والرعب سادت في صفوف السكان الآمنين في منازلهم، والمواطنين المارة في الطرقات، خوفاً من الإستهداف الممنهج الذي تشنه عناصر المليشيات.

ويتواصل تصعيد مليشيات الحوثي في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، مرتكبة سلسلة من الجرائم والإنتهاكات بحق المواطنين منذ انطلاق الهدنة الإنسانية الأممية في 18 ديسمبر 2018