مدير مكتب المبعوث الأممي: نحث المحافظات أن تحذوا حذو حضرموت في آلية الحكم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة وعي، مساء الثلاثاء بمدينة المكلا، أولى حلقاتها النقاشية، عبر برنامج زووم، بعنوان دعوتي الأمين العام وممثله في اليمن لوقف إطلاق النار في ظل وباء جائحة كورونا،مع رئيس القسم السياسي ومدير مكتب المبعوث الأممي لليمن بالعاصمة عدن الأستاذ مروان علي.



وفي مستهل الحلقة أشار رئيس مؤسسة وعي إلى أن الصراع في اليمن لم يستثني أحداً وأن الشباب هم ضحايا هذا الصراع، مؤكداً أن مؤسسة وعي تسعى إلى الأخذ بزمام المبادرة والتقدم لخلق منصة حوار آمنة للشباب لمناقشة أفكارهم، وإشراكهم في وقف اطلاق النار ورسم مستقبل اليمن، وإحلال السلام في المنطقة.

وأشاد الأستاذ مروان بالجهود الحثيثة التي يبذلها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، في إدارة الأزمات بالمحافظة، ومدى حنكة سياسة السلطة المحلية بالمحافظة بإيجاد الحلول الوسطية، بهدف إرساء المحافظة إلى بر الأمان، وإبعادها عن منعطفات الصراعات والحروب، حاثاً محافظي المحافظات الأخرى بأن يحذوا حذو محافظ حضرموت في آلية الحكم المتبعة في حضرموت، باعتبارها النموذج الأمثل لليمن بشكل عام.

Advertisements

هذا وتخللت الحلقة النقاشية مداخلات مستفيضة من قبل الشباب المشاركين، أجمعوا خلال مداخلاتهم على أهمية إحلال السلام ووقف إطلاق النار، وتوحيد الجهود لمكافحة وباء كورونا الذي بدأ ينتشر بشكل ملحوظ في المحافظات اليمنية.

كما قال مروان علي _رئيس القسم السياسي و مدير مكتب المبعوث الاممي لليمن بمدينة عدن.

"لقد اثنيت على جهود محافظ محافظة حضرموت و تمنيت ان يوجد قائد مثله في الوطن العربي كامل وليس فقط في اليمن فهو نموذج مشرف، ثقافة حضرموت القابلة للاختلاف و التعايش هي نموذج و يجب على السياسيين اليمنين الاستفادة من تجربة حضرموت.

حضرموت حاليا" زهرة في صحراء" فنحن نتمنى ان نستطيع من خلال نشاطاتنا و محاولاتنا ان نجمع الاطراف و نحقق وقف اطلاق النار بينهم و نصل الى توافق في عملية السلام وليس التوافق السياسي."