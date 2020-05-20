شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات حوثية جديدة بحشد المقاتلين وحسم المعركة .. ورفع الحس الأمني في كل مكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت جماعة الحوثي توجيهات شفهية بإسم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى المشرفين التابعين لهم برفع الجهازية القتالية والإستعداد لحسم المعركة.

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين أمس الثلاثاء أن التوجيهات تضمنت رفع الحس الأمني في كل مكان ورفع الجهوزية التامة .

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وأضافت المصادر أن التوجيهات تضمنت الإستعداد النفسي من خلال القرآن وعمليات التعبئة لرفع الروح المعنوية للمقاتلين والمنهارة .

وأكدت التوجيهات بضرورة التحشيد والتجنيد على أن يتم تحريك المجندين الجدد للجبهات والتي باتت تعاني من نقص حاد في أعداد المقاتلين .

هذا وأوضحت المصادر أن الحوثيين باتوا يعانوا من نقص في أعداد المقاتلين نتيجة لتزايد أعداد القتلى والمصابين في صفوفهم نظرا لاعتمادهم على الأطفال المغرر بهم والذين يتساقطون بسرعة نتيجة لاندفاعهم الشديد بدون وعي وبدون أي تدريبات قتالية .