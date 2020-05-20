شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قيادي حوثي من العيار الثقيل في كتائب الحسين (الاسم) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قائد كبير في كتائب الحسين، أحد الأجنحة العسكرية لجماعة الحوثي، والعشرات معه مصرعهم في جيهة صرواح، محافظة مأرب.

ووفق مصادر عسكرية فإن القائد البارز في كتائب الحسين علي الشامي «أبو صدام» قتل ومعه نحو 30 من أفراده في المواجهات وغارات مقاتلات التحالف في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، حيث دارت مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي التي أعادت محاولة اختراق مواقع الجيش.

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وفي الحديدة، كسرت القوات المشتركة هجوماً لجماعة الحوثي استهدف من جديد مديرية حيس جنوب المحافظة، فيما ردت جماعة الحوثيبقصف القرى السكنية غرب المديرية.

وذكرت مصادر عسكرية أن جماعة الحوثينفذت هجوماً على مواقع القوات المشتركة انطلاقاً من مناطق سيطرتها غرب حيس، لكن القوات المشتركة تصدت للهجوم وأجبرت الحوثيين على الانسحاب والتراجع بعد سقوط خسائر بشرية ومادية.

ووفقاً لهذه المصادر فإن جماعة الحوثي ردت على ذلك وقصفت التجمعات السكنية في منطقة بني مغاري غرب حيس.