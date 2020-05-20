شكرا لمتابعة خبر عن الرياض : ترفض استقبال بن بريك.. ومصادر تكشف السبب ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحيفة، عن رفض الرياض استقبال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، وذلك على خلفيه انتقاداته السابقة التي كان قد وجهها إلى السعودية.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية نقلاً عن مصادر يمنية، أن "عيدروس الزبيدي رئيس المجلس وصل اليوم (الثلاثاء) الى السعودية للقاء مسؤولين سعوديين، وكان من المفترض أن يكون هاني بن بريك نائب رئيس المجلس من ضمن الوفد، إلا ان الرياض رفضت استقباله بسبب انتقاداته السابقة للمملكة".

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وكان بن بريك، هاجم السعودية قائدة التحالف العربي أكثر من مرة والتي كان آخرها قوله إن "الطائرات لا تحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة".

وجاء هجوم بن بريك عقب بيان أصدره التحالف العربي يرفض إعلان المجلس الانتقالي، الطوارئ وإقامة حكم ذاتي، وشدد بيان التحالف "على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، ووقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، والعودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير".

وتأتي زيارة وفد الانتقالي الجنوبي، عقب بيان أصدره "التحالف العربي" الأحد الماضي ينتقد فيه "المجلس الانتقالي" الذي "لم يتجاوب بشأن استمرار عمل خفر السواحل اليمنية".

وأضاف أن "المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع قوات خفر السواحل من أداء مهامها العملياتية، ما يجعل التهديدات البحرية بخليج عدن قائمة".

وجاءت هذه الاتهامات بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية تعرض سفينة تجارية تابعة لبلادها لهجوم من قبل "قراصنة" قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، ورد الانتقال الجنوبي على اتهامات التحالف بالقول “لن نسلم سواحلنا لأمراء الجماعات الإرهابية في الحكومة".