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صنعاء - ياسمين الخيامي - الانتقالي يتلقى صدمة كبيرة بوفاة العميد "شايع" ويصدر هذا البيان !

نعى المجلس الانتقالي الجنوبي ، اليوم الثلاثاء، وفاة أحد أبرز قادته العسكرين بعد أن وافته المنية يوم أمس الاثنين في محافظة الضالع جنوبي البلاد .

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وقال المجلس في بيان له _ حصل "يمن برس" على نسخة منه _ إن" المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة، وقوات المقاومة الجنوبية، ينعون وفاة المناضل العميد علي عبد الله شايع، قائد اللواء الثاني عشر صاعقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس الضالع".

وأضاف المجلس في بيانه "إننا نعبر عن الحزن العميق بهذا المصاب الفادح الذي خسر فيه الوطن واحداً من خيرة رجاله، وقادته، ومناضليه الأفذاذ الذين أفنوا جلّ أعمارهم في خدمة وطنهم والذود عن أمنه وسلامته" .

وقال أيضا :"إزاء هذا المصاب الجلل يتقدم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة وقوات المقاومة الجنوبية بالعزاء والمواساة الصادقين لأسرة وذوي الفقيد البطل، والذي شكّل رحيله جرحاً دامياً آخر يضاف إلى فقدان شقيقه المناضل زيد عبدالله شايع قبل أقل من 24 ساعة ".