شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير ..الطيران الاماراتي يقصف مواقع الجيش ويستهل عمله بهذه الخدعة الماكرة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعل قوات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير ..الطيران الاماراتي يقصف مواقع الجيش ويستهل عمله بهذه الخدعة الماكرة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعل قوات الشرعية

قال قادة عسكريين ان طيران الاماراتي يستعد لتوجيه ضربات قوية لقوات الجيش في محافظة ابين وبدأ هذه العمل بتحليق طيران استطلاعي لمعرفة ردة فعل قوات الرئيس هادي. المصادر اكدت ان قوات الجيش مستعدة لاي طاريء وقامت بتوجيه مضادات الطائرات تحسبا لاي خطوة غادرة من قبل الامارات . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة.. ماهي الشروط العاجلة التي ألزمت بها السعودية «عيدروس الزبيدي» والرئيس «هادي» لتنفيذها بالتو واللحظة؟؟!! عاجل ليست طائرات التحالف ولا انتفاضة القبائل ولا مدافع الشرعية حادث مرعب في قلب العاصمة صنعاء يهز عرش الحوثيين ويرعب السكان ويبكي المشاط من شدة القهر عاجل هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفع راية التحدي في وجه الملك سلمان وولي عهده ويعلنها نحن لانخاف السعودية فهي لم تفعل شيء للحوثي طوال خمس سنوات عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل Advertisements عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) فقد أطلقت قوات الجيش اليمني قبل قليل مضادات طيران في سماء محافظة ابين جراء تحليق مستمر لطيران يرجح انه استطلاعي. وقالت مصادر محلية ان الدفاع الجوي اليمني اطلق مضادات الطيران بسماء جبال العرقوب المطله على مدينة شقرة الساحلية في أبين ولم ترد تفاصيل مؤكده عن سبب إطلاقها النيران في الجو ويرجح بأن هناك طيران استطلاعي يحلق فوق مواقع الجيش. وتشهد محافظة ابين توترا امنيا جراء المواجهات العسكرية التي اندلعت بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في المحافظة منذ تسعة ايام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير ..الطيران الاماراتي يقصف مواقع الجيش ويستهل عمله بهذه الخدعة الماكرة ..لن تصدق كيف كانت ردة فعل قوات الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.