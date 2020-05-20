شكرا لمتابعة خبر عن الضحية طفلة والقاتل أقرب المقربين” جريمة “اغتصاب” بشعة تهز مصر والمتهم يعترف بتفاصيل “صادمة” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مباحث ميت غمر بمحافظة الدقهلية في مصر، لغز العثور على جثة طفلة ملقاة بإحدى الترع بميت غمر، وفقا لموقع “صدى البلد”.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن ابن عم الطفلة تعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بها بإحدى الترع.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأمن المصري إخطارا من والد الطفلة 10 أعوام يفيد باختفائها أثناء لهوها أسفل منزل أسرتها بالقرية الأحد الماضي، وبتكثيف البحث والتحري عثر على جثة الطفلة مقتولة وملقاة داخل إحدى الترع بالقرية.

وقال المتهم في اعترافاته، إنه استدرج المجني عليها أثناء اللعب وتعدى عليها جنسيا وعندما هددته بافتضاح أمره قام بضربها وخنقها وألقى بجثتها بإحدى الترع بالقرية.