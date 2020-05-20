شكرا لمتابعة خبر عن قوات الجيش الوطني .. تستعيد مواقع هامة شرق العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، امس الثلاثاء، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرقي صنعاء، رداً على تصعيد جماعة الحوثي واعتداءاتها على مواقع الجيش الوطني وقصفها منازل المدنيين.

وقال أركان حرب المنطقة العسكرية السابعة، العميد محمد مشلي، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع ومرتفعات جديدة بمديرية نهم، وهي الدخيل والعلق والرماة والاغر وصفراء شنان والدشوش، كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي ومن خلالها تستهدف منازل المواطنين.

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وأضاف في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك ما تزال مستمرة وسط تقدم متواصل لقوات الجيش والمقاومة باتجاه جبل بحرة الاستراتيجي.

وأوضح أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تقدموا نحو 11 كلم، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف جماعة الحوثي.