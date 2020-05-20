شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. يوضح حول فتوى هاني بن بريك (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على صفحته تويتر تغريدتين حول الفتاوى الجديدة التي انتشرت في الجنوب.

وقال بن بريك في تغريدته الأولى ـ رصدها محرر "يمن الغد": بدأ الإصلاح يوزع مفتين في الجنوب على شقين ظاهرهما التعارض وكلاهما يخدمه:

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1- شق يقول: قتال لولي الأمر ولا يجوز، وهذا يخدم الإصلاح المسيطر، وهذا باطل فلن نسلم للإخونج لو علقنا بالمشانق.

2- شق يقول: قتال فتنة والقاتل والمقتول في النار، وهذا يخدمهم غير مباشر فمؤداه ترك الإخونج دون مقاومة..

أضاف في تغريدته الثانية "لهذا جن جنونهم عندما أعلنت الحق في الأمر، فقد اعتادوا احتكار الخطاب الديني وتطويعه لخدمتهم".

وتابع قائلا " أما أنا ففتواي ليست سياسية مطلقا هي - إن صح التعبير - فتوى وطنية تصلح لكل بلد مهما كان دينه، فالدفاع عن الوطن فطرة مطبوعة لا يقاومها إلا الإخونج الذين يقولون عن الوطن مجرد صنم أو حفنة تراب".

وأضاف "أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم.. والمقتول منهم إلى جهنم، والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد".

واختمم تغريدات بالقول" أفتيت وأنا عالم بالفتيا وضوابطها بفضل الله 30 سنة طالب علم على كبار علماء الأمة وعندي الإجازات العلمية والإذن بالفتيا من كبار العلماء ولا أتفاخر ولكن أقول هذا إرغاما للإخونج كلاب أهل النار مفرخين داعش والقاعدة، وسأفتي ترامب وبوتين والعالم كله إنكم ضد البشرية ولاتمثلون الإسلام أبدا".