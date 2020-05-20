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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة.. ماهي الشروط العاجلة التي ألزمت بها السعودية «عيدروس الزبيدي» والرئيس «هادي» لتنفيذها بالتو واللحظة؟؟!!

قال مصدر إن ‎السعودية الزمت عيدروس الزبيدي بالتو واللحظة بالآتي:

تسليم الزوارق البحرية لخفر السواحل للقوات الشرعية والتحالف - تسليم السلاح الثقيل وتنفيذ بنود الاتفاق العسكري في ‎اتفاق_الرياض وقال المصدر في المقابل ان تتحول مليشيا الانتقالي الى حزب سياسي ويكون لها تمثيل في الحكومة الشرعية القادمة.

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عاجل وفي غاية الخطورة.. ماهي الشروط العاجلة التي ألزمت بها السعودية «عيدروس الزبيدي» والرئيس «هادي» لتنفيذها بالتو واللحظة؟؟!!

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وتابع المصدر على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة كفاءات وطنيه على أن يكون لمليشيات الانتقالي مقاعد فيها حسب اتفاق الرياض.

هذا وقال المصدر بأن السعوديه ألزمت الجميع بتنفيذ اتفاق الرياض فورا بدون تأخير وبالتو واللحظة.