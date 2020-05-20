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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..هاني بن بريك يدق ساعة الصفر ويرفع راية التحدي ويتوعد بضربة ساحقة ويطلق هذا التهديد الذي ارعب الشماليين وحتى الجنوبيين (2 صورصادمة )

نشر الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي قبل قليل على صفحته تويتر تغريدتين حول الفتاوى الجديدة التي انتشرت في الجنوب. وقال بن بريك في تغريدته الأولى ـ رصدها محرر "يمن الغد": بدأ الإصلاح يوزع مفتين في الجنوب على شقين ظاهرهما التعارض وكلاهما يخدمه: -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة.. ماهي الشروط العاجلة التي ألزمت بها السعودية «عيدروس الزبيدي» والرئيس «هادي» لتنفيذها بالتو واللحظة؟؟!! عاجل ليست طائرات التحالف ولا انتفاضة القبائل ولا مدافع الشرعية حادث مرعب في قلب العاصمة صنعاء يهز عرش الحوثيين ويرعب السكان ويبكي المشاط من شدة القهر عاجل هاني بن بريك يباغت الجميع ويرفع راية التحدي في وجه الملك سلمان وولي عهده ويعلنها نحن لانخاف السعودية فهي لم تفعل شيء للحوثي طوال خمس سنوات عاجل وهااام:ليلة القدر تفتح على طفل يمني من ابناء هذه المحافظة وتحوله من فقير معدم لا يجد مايأكل الى مليونير..والسبب غريب لا يخطر على بال اي انسان عاجل:سلطان عمان يقصم ظهر الانتقالي بالمال والسلاح..والميسري يتدخل بقوة ضاربة وسلاح فتاك ويسقط مدينة زنجبار والزبيدي يجن جنونه ويطالب السعودية بسرعة التدخل Advertisements عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن قبل قليل قرار صاعق اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار ) عاجل:الشرعية تدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب وتحسم كل الامور بضربة موجعة لم يتوقعها ولي عهد ابو ظبي ولا الزبيدي ..وقناة(BBC) البريطانية تكشف السر عاجل: مفاجئة غير سارة للرئيس هادي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد كيف حقق الزبيدي نصر كاسح جعل ولي العهد السعودي يعترف بانه اشجع واقوى من هادي عاجل:ليست الشرعية ولا التحالف ولا طارق عفاش..ابو علي الحاكم يتلقى ضربة ساحقة قصمت ظهره..لن تصدق من هزم ابو علي الحاكم شر هزيمة ( صورة ) 1- شق يقول: قتال لولي الأمر ولا يجوز، وهذا يخدم الإصلاح المسيطر، وهذا باطل فلن نسلم للإخونج لو علقنا بالمشانق. 2- شق يقول: قتال فتنة والقاتل والمقتول في النار، وهذا يخدمهم غير مباشر فمؤداه ترك الإخونج دون مقاومة.. أضاف في تغريدته الثانية "لهذا جن جنونهم عندما أعلنت الحق في الأمر، فقد اعتادوا احتكار الخطاب الديني وتطويعه لخدمتهم". وتابع قائلا " أما أنا ففتواي ليست سياسية مطلقا هي - إن صح التعبير - فتوى وطنية تصلح لكل بلد مهما كان دينه، فالدفاع عن الوطن فطرة مطبوعة لا يقاومها إلا الإخونج الذين يقولون عن الوطن مجرد صنم أو حفنة تراب". وأضاف "أفتيت كل جنوبي في جبهات القتال بأن له الفطر يشرب ويأكل وله الأجر وعليه القضاء بعدها، وأفتيت أن كل إخونجي وذيله من قاعدي وداعشي وغيرهم من المرتزقة المشاركين في العدوان على الجنوب دمهم دم حنش إلا المستسلم.. والمقتول منهم إلى جهنم، والمقتول منا مدافع عن وطنه وعرضه وبيته وماله فهو شهيد". واختمم تغريدات بالقول" أفتيت وأنا عالم بالفتيا وضوابطها بفضل الله 30 سنة طالب علم على كبار علماء الأمة وعندي الإجازات العلمية والإذن بالفتيا من كبار العلماء ولا أتفاخر ولكن أقول هذا إرغاما للإخونج كلاب أهل النار مفرخين داعش والقاعدة، وسأفتي ترامب وبوتين والعالم كله إنكم ضد البشرية ولاتمثلون الإسلام أبدا".

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