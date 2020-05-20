شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك سلمان يصدر امر ملكي هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً عاجلا و هاما اليوم بترقية وتعيين 30 قاضياً في ديوان المظالم. وتضمن الأمر الملكي الكريم ترقية 11 قاضياً من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ). كما تضمن الأمر الملكي تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، وتعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي).

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