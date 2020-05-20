شكرا لمتابعة خبر عن بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات : الحوثيين يعيدون صرف مرتبات المشائخ والشخصيات الاجتماعية الهامة من قبل رئاسة الجمهورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعادت جماعة الحوثي صرف مرتبات مشائخ القبائل وكبار الشخصيات الإجتماعية وعدد من النافذين من مكتب رئاسة الجمهورية بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات .

وقال مصادر في مكتب رئاسة الجمهورية امس الثلاثاء أن الحوثيين أعادوا صرف المرتبات والتي كانت مقررة لعدد من الشخصيات الإجتماعية الهامة بينهم مشائخ قبائل وشخصيات نافذة والتي كانت تصرف من مكتب رئاسة الجمهورية .

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واضافت المصادر أن أول من قام بصرف هذه المرتبات هو الرئيس السابق علي عبد الله صالح لكسب ولاء مشائخ القبائل والنافذين وبعض ضباط الجيش والأمن ومحاباه لمقربين من الرئيس صالح نفسه أو تربطه بهم علاقة شخصية .

وأكد المصدر أن الرئيس هادي أستمر في صرف هذه المرتبات وتم إضافة أسماء جدد بناء على توصيات من مقربين منه ومستشارين وللهدف نفسه الذي أنشأه صالح من أجله .

ووضح المصدر أن الحوثيين قاموا بإيقاف صرف هذه المرتبات فور انقلابهم على السلطة بحجة مكافحة الفساد وقاموا ببث هذه المزايدات خلال قنواتهم الإعلامية لكنها أعادت صرف هذه المرتبات الآن .

هذا وبينت المصادر أن جماعة الحوثي قامت بإنزال بعض الأسماء للشخصيات الغير موالية لها وخصم مبالغ من المرتبات الكبيرة وتمت إضافة شخصيات جديدة موالية الحوثيين غالبيتها من أبناء محافظة صعدة ومن السلالة .

الجدير ذكره أن عملية الصرف هذه تعد للدفعة الثانية والتي تم إعادة صرف مرتباتهم من مكتب رئاسة الجمهورية بينما تم صرف الدفعة الأولى نهاية العام الماضي في إطار سياسية جماعة الحوثي لكسب تأييد هذه الشخصيات وخاصة بعد أن تراجعت شعبيتها بشكل كبير ولمحباه الأقارب .