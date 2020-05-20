شكرا لمتابعة خبر عن أول تصريح لعيدروس الزبيدي .. عقب وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض (صورة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي الى العاصمة السعودية الرياض عقب دعوة وجهتها له المملكة اثر اندلاع المواجهات الاخيرة في عدن واعلان المجلس الادارة الذاتية للجنوب.

وادلي الزبيدي باول تصريح له عقب وصوله الرياض اللواء عيدروس الزبيدي عقب وصوله الرياض حيث قال: نثمن الدعوة الكريمة التي تلقيناها من الأمير محمد بن سلمان.. ونؤكد متانة العلاقة الأخوية التي تربط شعبنا الجنوبي وقيادة وشعب المملكة الشقيقة.

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واضاف، نجدد التزامنا بشراكتنا مع التحالف العربي بقيادة السعودية، لمواجهة المشاريع التخريبية التي تستهدف الأمن القومي العربي، ويحدونا الأمل في أن تتمخض عن هذه الزيارة النتائج المرجوة خاصة ما يتعلق بمعالجة الملف الإنساني والسياسي.

وقالت مصادر مطلعة ان السعودية رفعت علم الوحدة اليمنية في الفندق الذي سينزل فيه اللواء عيدروس الزبيدي.