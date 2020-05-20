شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي : يصل العاصمة السعودية الرياض .. تعرف على الوفد المرافق له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، وصول رئيسه وعدد من أعضاء هيئة الرئاسة للمجلس إلى العاصمة السعودية الرياض الليلة.

وقال المجلس في خبر نشره على موقعه الرسمي: بدعوة من ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصل قبل قليل في زيارة رسمية إلى العاصمة السعودية الرياض ، الرئيس القائد عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية والوفد المرافق له أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي الدكتور ناصر محمد الخبجي، والأستاذ علي عبدالله الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.

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تأتي هذه الدعوة الكريمة لزيارة المملكة في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة التحالف العربي ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية.

وفور وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، أدلى الرئيس عيدروس الزبيدي بتصريح صحفي جاء فيه:

نثمن الدعوة الكريمة التي تلقيناها من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقد وصلنا العاصمة الرياض تلبية لهذه الدعوة الكريمة، تأكيداً على متانة العلاقة الأخوية التي تربط شعبنا الجنوبي وقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة.

مجددين التزامنا بشراكتنا مع التحالف العربي بقيادة المملكة، لمواجهة المشاريع التخريبية التي تستهدف الأمن القومي العربي، ويحدونا الأمل في أن تتمخض عن هذه الزيارة النتائج المرجوة خاصة ما يتعلق بمعالجة الملف الإنساني والسياسي.

المجلس الإنتقالي الجنوبي

الإدارة العامة للشؤون الخارجية

التواهي، عدن