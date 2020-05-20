شكرا لمتابعة خبر عن بن بريك : يكشف عن تلبية الزبيدي لدعوة المملكة بزيارة السعودىة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني ، بن بريك مساء امس الثلاثاء ، أن رئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي سيتوجه إلى الرياض تلبية لدعوة من المملكة العربية السعودية.

وقال بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: ”بحفظ الله ورعايته سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي متوجها إلى عاصمة القرار والحزم الرياض ملبيا دعوة المملكة العربية السعودية“.

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وكانت شبكة ”إرم نيوز“ قد نقلت عن مصادر دبلوماسية فجر اليوم تلقي الزبيدي دعوة من الممكلة العربية السعودية لزيارة الرياض.

وكشفت تلك المصادر أن المملكة وجهت دعوة رسمية للزبيدي لزيارة الرياض، للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات في جنوب اليمن.

كما ذكرت أن الزيارة تأتي في إطار مساعي المملكة للتهدئة والتباحث حول أزمة خفر السواحل الأخيرة وآخر المستجدات.

وأفادت المصادر ذاتها أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.