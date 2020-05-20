شكرا لمتابعة خبر عن موقع ذا فوكاس الامريكي .. ينصح بزيارة قرية في مدينة إب .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصح موقع "ذا فوكاس" الأمريكي زواره بالقيام برحلة سياحية إلى قرية إريان في محافظة إب وسط اليمن.

وقال الموقع إن إريان تعد واحدة من أكثر الجواهر الخفية في اليمن.

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نص التقرير

هناك العديد من الأماكن المذهلة في اليمن التي يمكنك زيارتها بالرغم من أنها ليست مشهورة كباريس أو روما أو نيويورك، أو لأنه يصعب الوصول إلى بعضها بسبب الصراع المستمر في هذا البلد.

وإحدى الجواهر الخفية التي لا نسمع عنها في اليمن هي منطقة إريان ، وهي قرية في اليمن تستحق إضافتها إلى قائمة الأماكن الجديرة بالزيارة. إريان

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على سلسلة جبال تقف قرية إريان كجوهرة تاج. وهي محاطة بأرض خصبة وتعد واحدة من أكثر الجواهر الخفية في اليمن.

تقع إريان في مدينة القفر ، على بعد حوالي 32 كم من مدينة إب.

تبعد حوالي أربع ساعات بالسيارة من صنعاء ، عاصمة اليمن. يبلغ عدد سكان إريان حوالي 400 نسمة فقط. نظرًا لطقسها شبه الاستوائي ، فإن أفضل وقت للزيارة هو الربيع والصيف ، الذي يقع بين مارس وأغسطس. اسم القرية مشتق من لقبها (مدينة العسل). ينحدر من اليمن عدد من الشعراء والكُتَّاب ، وهم شغوفون بجمال قرية إريان التي تعمل بمثابة وقود لخيالهم وإبداعهم الأدبي. مقومات سياحية

1-قلعة إريان

ليس من المستغرب أن تقع القلعة المكونة من ثلاثة طوابق في أعلى نقطة في القرية ويمكن لأي شخص الوصول إليها والعودة في الوقت المناسب.

وعلى ارتفاع 2600 متر فوق مستوى سطح البحر ، فإن جذور قلعة إريان تمتد في عمق التاريخ إلى المملكة الحميرية ، التي ازدهرت في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية في نهاية القرن الثاني.

تم بناء القلعة من الحجر الأحمر ولكن تم التخلي عنها منذ أكثر من 20 عامًا.

يوفر الطابق الأول من القلعة مأوى للحيوانات ، بينما يمكن شغل الطابق الثاني من قبل الضيوف. الطابق الثالث هو منزل عائلي خاص.

مغارة أسد الكامل (جرف أسعد الكامل)

تقع المغارة في الجبل ويمكن أن يكون التسلق خطيراً وزلقًا. والصعود إليها أسهل من النزول منها ، خاصة إذا كنت خاصة إذا كنت تود أن تصل إليها بدون استخدام أدوات مشي مساعدة.

يمكن أن يكون الأمر محفوفًا بالمخاطر ومربكًا بعض الشيء للمبتدئين ولكنه يستحق ذلك لأن مناظر الحزام الأخضر لوادي سكا ستأخذ أنفاسك.

يقع كهف أسد الكامل ، المحفور عام 15000 قبل الميلاد ، في قرية "بني مسلم" ، على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من إريان.

بحسب التاريخ ، كان الكهف خاص بالملك أسد الكامل ، وهو أحد أهم الملوك الحميريين. الكهف منحوت بأدوات بدائية ، له مدخلين وثلاث نوافذ صغيرة.

لم يكن هناك أي تجديدات في الكهف وسوف يأخذ الهواء النقي والمناظر الخلابة أنفاسك. ستريد البقاء هناك إلى الأبد.

الأشياء الذي ينبغي فعلها

لحسن الحظ ، فإن قرية إريان محاطة ببعض التلال الرائعة التي ستسلب لب المتسلقين والمتنزهين.

يعد المشي لمسافات طويلة إلى قلعة إريان أو أحد الجبال القريبة تجربة رائعة إذا كنت في نزهة على الأقدام. تتراوح الجبال بين 2200 و 2600 متر فوق مستوى سطح البحر. وأشهرها حصوة وظفار وأسعد الكامل. الجبال ليست صعبة في التسلق.

إذا قررت إضافة منطقة إريان إلى قائمة اهتماماتك ، فأنا أضمن أنها ستكون واحدة من أكثر رحلات المغامرة التي لا تقاوم. ستأخذك إلى عالم مختلف ، عالم لم تكن لتتخيل وجوده في القرن الحادي والعشرين.