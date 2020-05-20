شكرا لمتابعة خبر عن وفاة عدد من المصابين بفيروس كورونا بعد ساعات من نقلهم من مستشفى زايد إلى مستشفى الكويت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر طبية مطلعة ، في العاصمة اليمنية صنعاء ، وفاة عدد من الحالات يوم الثلاثاء ، بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة النقص الحاد في أجهزة التنفس الصناعي، وأسرة العناية المركزة في مركز الحجر الصحي بمستشفى الكويت.

وكشفت المصادر أنه بالرغم من امتلاء العناية المركزة ، في مستشفى الكويت، تم يوم الثلاثاء تحويل أكثر من ٢٥ شخص مصابين بفيروس كورونا حالتهم حرجة ويحتاجون إلى عناية مركزة من مستشفى زايد إلى مستشفى الكويت.

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وأشارت المصادر إلى انه تم وضع الحالات في طوارئ مستشفى الكويت بدون أجهزة تنفس بسبب عدم قدرة العناية المركزة استيعابها..

مما أدى إلى وفاة البعض منهم بعد ساعات من نقلهم، منوهة أن بقية الحالات وضعها سيء جداً..