شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة سوزان نجم تحرج رامز جلال وقناة MBC وتعترف بالمبلغ الذي تقاضته مقابل ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعترفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بالمبلغ الذي تقاضته لقاء ظهورها في برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدّمه الفنان المصري رامز جلال ويُعرض على شاشة mbc السعودية. وقال سوزان نجم الدين في لقاءٍ مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز إنها أخذت أكثر 50 ألف دولار مقابل الظهور في حلقة رامز جلال . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تذكرون النجمة شمس الملا التي لعبت دور "صفا" في مسلسل باب الحارة .. شاهد الصور الفاضحة التي نشرتها وكيف استعرضت مفاتنها بطريقة صادمة وغير متوقعة * شاهدو كيف كان شكل الفنانة نسرين طافش قبل نفخ شفايفها وتكبير مؤخرتها... صور صادمة * الفنانة سوزان نجم تحرج رامز جلال وقناة MBC وتعترف بالمبلغ الذي تقاضته مقابل ظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" * هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة ياسمين صبري قبل عشرين سنة .. لن تصدقو عند مشاهدتكم هذة الصورة !! * هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى..( صور ) * نجمة مسلسل " طوق البنات " الفنانة السورية هيا مرعشلي تصدم جمهورها بصور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت ملابس عارية... شاهد * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد Advertisements * بعد فستانها القصير.. نبيلة عبيد تقع في موقف محرج جداً في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وقناة MBC تنشر المحذوف... شاهد * فتاة اماراتية اكتشفت ان زوجها تزوج عليها، فانتقمت منه بطريقة لم تخطر على بآل بشر وافقدته رجولته نهائيا.. شاهد * حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار في عيد ميلاد جدها.. ظهرت فاتنة وكأنها حورية من الجنة.. "صور" * فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد * بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) * المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وقالت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إنها لم تكن تعلم بمقلب رامز جلال من قبل، موضحة أنّها توجهت للقاء مع المذيعة اليمنية أروى لعمل 3 فقرات ضمن برنامجها ، واكتشفت أنها وقعت ضحية لرامز.

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