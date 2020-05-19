شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الافراج عن سجناء معسرين بمحافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 افرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب اليوم عن سبعة سجناء معسرين ممن قضوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وبقوا بالسجن على ذمة حقوق خاصة للغير. وجرت عملية الافراج بعد ان دفعت السلطة المحلية بالمحافظة وفاعلي خير، المبالغ المستحقة عن السجناء المعسرين والتي بلغت 13 مليون ريال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الافراج عن سجناء معسرين بمحافظة مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.