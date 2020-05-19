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الافراج عن سجناء معسرين بمحافظة مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020

الافراج عن سجناء معسرين بمحافظة مأرب

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متابعات_ الخليج 365

افرجت النيابة العامة بمحافظة مأرب اليوم عن سبعة سجناء معسرين ممن قضوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم وبقوا بالسجن على ذمة حقوق خاصة للغير.

 

وجرت عملية الافراج بعد ان دفعت السلطة المحلية بالمحافظة وفاعلي خير، المبالغ المستحقة عن السجناء المعسرين والتي بلغت 13 مليون ريال.

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