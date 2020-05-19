ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020 وهي كالتالي :

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها من نسبة وفيات كورونا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/480530/ مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/480534 البحسني والجريري يناقشان تطورات الوضع الوبائي في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/480561/ وزارة النفط تقدم مساعدات طبية للقطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/480574/ فريق المبعوث الأمم يشيد يقيادة السلطة المحلية في حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/480575/ الكثيري يفتتح ملحقا لمركز العزل العلاجي بهيئة مستشفى سيئون https://www.elyamnelaraby.com/480587/ بالوثيقة.. الحكومة توجه باعادة المواطنيين العالقين في الخارج لليمن https://www.elyamnelaraby.com/480595/ إعلان لحج محافظة موبؤة بفيرروس كورونا والحميات https://www.elyamnelaraby.com/480623/ الزبيدي يتوجه اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض https://www.elyamnelaraby.com/480643/ تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا أغلبها في عدن و3 وفيات https://www.elyamnelaraby.com/480644

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